Областной праздник «Зимние рекорды» прошел в Воскресенске

Жители и гости городского округа собрались в субботу, 20 декабря, в парке усадьбы Кривякино. Организаторы подготовили для них насыщенную программу активностей.

Утро началось с массового захода по скандинавской ходьбе участников клуба «Активное долголетие». Азартные состязания «Кубок белого валенка» развернулись на главной площади. Участники под руководством волонтеров молодежного центра «Олимпиец» увлеченно осваивали зимние баскетбол и бадминтон. Инструктор дома культуры города Белоозерский Татьяна Воеводкина провела мастер-класс по аэробике «Сила зимы».

В павильоне работала «История зимних рекордов», посвященная достижениям советских и российских, а специалисты отдела обслуживания Центральной библиотеки имени Инны Гофф провели мастер-класс «Рукотворные чудеса». Все желающие могли написать письмо с заветными желаниями Деду Морозу и сфотографироваться на память с зимним волшебником.

Кульминацией праздника стала церемония награждения лауреатов и призеров муниципального конкурса чтецов «Я люблю тебя, жизнь», посвященного 100-летию поэта и прозаика Константина Ваншенкина.