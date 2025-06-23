Областной праздник «Все за спорт» прошел в парках Воскресенска

В Воскресенске прошел спортивно-развлекательный праздник. Он собрал гостей всех возрастов в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий».
В усадьбе Кривякино посетители участвовали в старинной русской народной игре «Городки», испытывали себя на интерактивной спортивной площадке «Русские забавы», а также приняли участие в мастер-классе по шахматам от тренера и члена Международной шахматной федерации Сергея Мкртчяна.
Для самых активных были организованы квест «Кто сказал Кря?» с поиском уточек, спортивный флешмоб от МУ «Культурно-досуговый центр», эстафеты и творческие мастерские. Завершился день концертной программой «Случайный вальс» от коллектива академического вокала Дворца Культуры «Химик».
В парке «Москворецкий» царила атмосфера энергии и спортивного духа: зарядка под ритмичную музыку от ФСЦ «Гигант», детская игровая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!», турнир по настольному теннису среди подростков и молодежи «Будь первым», а также творческая мастерская, где дети изготовили «Медаль чемпиона». Центральная аллея парка была украшена фотозоной «Вперед к победе», где гости с удовольствием делали памятные фотографии.
Спортивный праздник объединил жителей Воскресенска, подарил им заряд бодрости и массу положительных эмоций.
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