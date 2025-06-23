Областной праздник «Все за спорт» прошел в парках Воскресенска

В Воскресенске прошел спортивно-развлекательный праздник. Он собрал гостей всех возрастов в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий».

В усадьбе Кривякино посетители участвовали в старинной русской народной игре «Городки», испытывали себя на интерактивной спортивной площадке «Русские забавы», а также приняли участие в мастер-классе по шахматам от тренера и члена Международной шахматной федерации Сергея Мкртчяна.

Для самых активных были организованы квест «Кто сказал Кря?» с поиском уточек, спортивный флешмоб от МУ «Культурно-досуговый центр», эстафеты и творческие мастерские. Завершился день концертной программой «Случайный вальс» от коллектива академического вокала Дворца Культуры «Химик».