Областной праздник «Семейные старты» прошел в Воскресенске

Общеобластное мероприятие состоялось в парке усадьбы Кривякино. Для посетителей подготовили насыщенную программу, где каждый смог найти активности по душе.

Одним из главных событий праздника стал марафон по северной ходьбе. Все желающие приняли участие в массовой разминке для бодрости.

В парке прошел мастер-класс по джампинг-фитнесу от Kangoo Jumps Voskresensk, а сотрудники воскресенского филиала концна «Уралхим» обустроили ретро-площадку с любимыми играми детства.

Для юных посетителей парка театр ростовых кукол «Софит» подготовил яркое представление «Путешествие в страну Нескучалию», «АнинКлуб» провел веселые эстафеты и игры, а Воскресенская центральная библиотека № 3 — мастер-классы. В парке работали ярмарка, тематическая фотозона и аквагрим для детей и взрослых.

Мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, прошло при поддержке Министерств культуры и спорта Подмосковья, а также организации «Мособлпарк». А в следующие выходные в парке усадьбы Кривякино пройдет общеобластная программа «Мой парк — моя история».