Областной праздник «Парки.Баранки» пройдет в Воскресенске 14 декабря

Концерты, ярмарки и мастер-классы проведут в парках Воскресенска в эту субботу. Мероприятие пройдет в рамках областного праздника «Парки.Баранки».
Для гостей парков будут работать предновогодняя ярмарка, где можно приобрести подарки на Новый год для близких и друзей, выставка самоваров и арт-пространство от Воскресенских художников.
Каждый желающий сможет стать зрителем концерта от Хора Ветеранов, угоститься чаем с русскими баранками в баре-самоваре, а также создать письмо Деду Морозу и отправить его главному волшебнику России прямо из парка.
Также для жителей Воскресенска подготовили мастер-классы. К примеру, можно будет самостоятельно изготовить новогоднюю кружку и «чайную подружку».
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