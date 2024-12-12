Областной праздник «Парки.Баранки» пройдет в Воскресенске 14 декабря

Концерты, ярмарки и мастер-классы проведут в парках Воскресенска в эту субботу. Мероприятие пройдет в рамках областного праздника «Парки.Баранки».

Для гостей парков будут работать предновогодняя ярмарка, где можно приобрести подарки на Новый год для близких и друзей, выставка самоваров и арт-пространство от Воскресенских художников.

Каждый желающий сможет стать зрителем концерта от Хора Ветеранов, угоститься чаем с русскими баранками в баре-самоваре, а также создать письмо Деду Морозу и отправить его главному волшебнику России прямо из парка.

Также для жителей Воскресенска подготовили мастер-классы. К примеру, можно будет самостоятельно изготовить новогоднюю кружку и «чайную подружку».