Областной праздник «Парки. Сказки. Торжество!» пройдет в Солнечногорске

Солнечногорск 13 декабря присоединится к областному проекту «Зима в Подмосковье» масштабным общеобластным мероприятием «Парки. Сказки. Торжество!». Бесплатная праздничная программа развернется на двух ключевых площадках города: в городском парке культуры и отдыха и на живописной набережной «Выстрел».

Вблизи резиденции Деда Мороза гостей ждет концертная программа «Волшебство в парке» и увлекательная анимация для юных посетителей «Сказочный парк». Также все желающие смогут проявить творческие способности на мастер-классе по созданию праздничных открыток «Зима и коты» и побороться за звание обладателя лучшего сказочного костюма в одноименном конкурсе. Для любителей активного отдыха на главном катке парка запланирована зажигательная «Дискотека на льду».

Набережная «Выстрел» предложит свою, не менее насыщенную программу: здесь пройдут творческие мастер-классы «Зимние коты» и «Чудеса в парке», будет представлена выставка детских книг «Русская зима», организована фотозона «В гостях у сказки» и проведена интерактивная программа «Волшебное королевство». С 14:00 и на катке, и на набережной будут действовать уютные чайные станции, предлагая согреться в зимний день.

«В парках Солнечногорска готовится яркий и уютный зимний праздник „Парки. Сказки. Торжество!“ — целая вселенная магии, творчества и незабываемых эмоций для всей семьи. Это день, когда реальность становится чуть более волшебной, а детские мечты — осязаемыми. Приходите всей семьей!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробное расписание мероприятий, а также самую свежую информацию и обновления вы найдете на информационных стендах в парках, в официальном телеграм-канале и на сайте. Мероприятие 0+.