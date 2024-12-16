Областной праздник «Парки. Баранки» прошел в парке «Ривьера» в Можайске

Жители и гости городского округа весело и активно провели выходные. В парке культуры, отдыха и спорта прошло веселое предновогоднее мероприятие с различными активностями.

Для детей и взрослых организаторы подготовили насыщенную программу. В парке «Ривьера» можно было посоревноваться в беге в гигантских штанах и провести бои в мешках, поучаствовать в интерактивных конкурсах, танцах и исполнении песен. Сказочные герои веселили посетителей и дарили им отличное настроение.

Можайские артисты и творческие коллективы выступали на сцене с развлекательной программой. На территории работала ярмарка изделий народных промыслов, где можно было приобрести новогодние подарки для родных и друзей. Гостей парка угощали чаем и сладостями, а также вручали им сувениры на память.

Областной праздник 14 декабря провели около 90 парков Подмосковья. Мероприятие было приурочено к Международному дню чая и собрало более 29 тысяч жителей и гостей региона.