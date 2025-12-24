Областной праздник «Новый год под шубой» пройдет в Дмитровском округе

Мероприятие обещает стать ярким событием, завершающим календарный год в округе. Организаторы объединили классические забавы с современными интерактивными форматами. Праздничная программа включает встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы вокруг нарядных клок, концерт с участием лучших творческих коллективов округа, творческие мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сувениров. В парках также обустроят интерактивные праздничной оформленные фотозоны с ростовыми куклами.

Мероприятие в парке «Сосновый бор» пройдет с 11:00 до 13:00, в парке имени Лямина — с 16:00 до 18:00. Вход свободный.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что этот праздник создан для того, чтобы дарить людям радость и хорошее настроение. «Здесь каждый найдет себе развлечение по душе — и дети, и взрослые. Приглашаю всех жителей округа провести этот предновогодний день весело, активно и вместе с близкими», — сказал руководитель муниципалитета.