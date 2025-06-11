Областной праздник ко Дню России пройдет в Дмитровском округе 12 июня

День России масштабно отметят в Дмитровском округе. Праздничные мероприятия под названием «С Россией в сердце» состоятся 12 июня в парке «Сосновый бор» в Дмитрове и парке имени Ивана Лямина в Яхроме.

Организаторы подготовили для гостей праздника насыщенную и разнообразную программу, которая понравится и детям, и взрослым. Творческие коллективы исполнят патриотические песни, зажигательные народные танцы и современные музыкальные номера. Посетители парков смогут поучаствовать в разнообразных конкурсах, играх и мастер-классах, а также сделать яркие снимки на память в специально обустроенных фотозонах. Приятным сюрпризом станет бесплатная раздача сладкой ваты.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин пригласил жителей и гостей муниципалитета поучаствовать в активностях, насладиться творчеством, и просто хорошо провести время в кругу семьи и друзей. «День России — это праздник, который объединяет всех нас. Он о любви к Родине, о единстве и радости», — подчеркнул Иван Курданин.