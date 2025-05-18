Областной открытый шахматный турнир для детей прошел в Шатуре

В этом году XVII областной открытый шахматный турнир для детей был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За шахматными досками встретились 40 юных участников из Шатуры, Рошаля, Куровского, Химок, Коломны, Егорьевска, Воскресенска, Раменского и Рязани.

Руководитель образовательного центра «Академия успеха» Ирина Мусатова отметила, что организаторы всегда стараются провести турнир так, чтобы ребята получили максимум удовольствия от игры и ушли с подарками и призами.

Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров с контролем времени — на партию каждому игроку отводилось 15 минут. Мальчики и девочки соревновались вместе, а результаты можно было отслеживать онлайн. Главным судьей турнира выступил международный арбитр и мастер ФИДЕ Михаил Кличев.

Одна из участниц, Аня Смирнова, рассказала, что занимается шахматами с пяти лет и уже имеет множество медалей за первые и вторые места. Семиклассница Махмудахон Мухиддинова отметила, что для нее шахматы — не просто игра, а отличный способ развить стратегическое мышление, что помогает ей и в учебе, особенно в математике.

«У нас без наградных не уходит никто. Каждому — грамота за участие, сладкий подарок — всем, а также призовые медали грамоты, кубки, призы от спонсоров», — рассказала тренер, судья второй категории Ирина Тимофеева.

Турнир состоялся при поддержке Федерации шахмат Московской области.