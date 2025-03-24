Областной открытый конкурс хоров мальчиков прошел в Дубне

В Дубне прошел Х Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков, собравший более 30 коллективов и около тысячи юных вокалистов. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало ярким событием в культурной жизни города.

Каждый хор представил произведение, связанное с этой темой, что подчеркнуло значимость памяти о героическом прошлом.

«Участие мальчиков в таком конкурсе — это не только развитие вокального мастерства, но и важный шаг в патриотическом воспитании. Наш хор исполнил песню „Поклонимся великим тем годам“, — рассказала директор хоровой школы мальчиков и юношей „Дубна“ Ольга Миронова.

В конкурсе приняли участие не только хоры из Подмосковья, но и коллективы из других регионов России, включая Смоленск, Рязань, Иваново и Великий Новгород. Для многих участников это мероприятие стало настоящим экзаменом на мастерство.

Программа конкурса включала произведения русских классиков, духовную музыку и фольклор. Каждый участник старался вложить в свое выступление максимум искренности и таланта, что было высоко оценено жюри и зрителями.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что этот проект создан более десяти лет назад совместно с Министерством культуры Московской области. Сегодня он подтверждает статус Дубны как хоровой столицы не только Подмосковья, но и всей России.

Главный приз конкурса был присужден концертному хору хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».