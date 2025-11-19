Сегодня 10:47 Областной музыкальный фестиваль прошел в Черноголовке 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Открытый музыкальный фестиваль Московской области «Культура и интеллект» организуют в Черноголовке уже в 10-й раз. Праздник традиционно собирает любителей живой музыки из наукограда и соседних городов.

Для жителей и гостей Черноголовки подготовили три концерта. Первый назывался «От Баха до Басты». Слушатели стали свидетелями удивительной гармонии, того, как классика встречается с современностью. В этот вечер прозвучала музыка великих композиторов и композиция Басты в специальной аранжировке — песню исполнил фольклорный ансамбль «Горлица» Черноголовской детской школы искусств.

Второй концерт — «Хроники Нарнии: путешествие в сказку» — перенес зрителей в удивительный мир загадочной саги Клайва Льюиса. История ожила благодаря художественному слову и песочной анимации. А солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко раскрасили сказку звуками живой музыки.

Завершился фестивальный сезон концертом, хэдлайнером которого стал яркий представитель современной американской джазовой сцены — саксофонист Армир Ли. Музыкант привез в Черноголовку свою уникальную программу. Его квартет исполнил классику традиционного джаза, а также композиции в авторском стиле «Модерн-бопа». Сюрпризом для зрителей стала джазовая импровизация вместе с черноголовскими музыкантами — народная песня в джазовой обработке. Организовали фестиваль автономная некоммерческая организация «Центр городского развития» и Черноголовская детская школа искусств.