Областной молодежный форум прошел в Красногорске

Масштабное мероприятие «#Поговорим?» впервые состоялось на базе образовательного центра «Вершина». В общей сложности в форуме приняли участие 500 школьников в возрасте 13-17 лет из образовательных учреждений городского округа.

Торжественное открытие посетили директор образовательного центра «Вершина» Алексей Клецкин и спикеры форума — актер, кинорежиссер, сценарист Никита Высоцкий, протоиерей Владимир Шафоростов, телеведущий, киноактер Дмитрий Степанищев, священники Павел Островский и Владислав Береговой, автор и исполнитель патриотических песен Валерия Лесовская и другие.

В программу мероприятия вошли разнообразные мастер-классы, на которых участники шили, рисовали, готовили, разбирали и собирали автомат Калашникова, занимались робототехникой. Работали дискуссионные площадки «Семья и дети — кому и зачем нужны» и «Говорить без мата, это можно?» и большое количество тематических площадок, посвященных эффективным переговорам, искусству самопрезентации, кибербезопасности, профайлингуи другим важным темам. Школьники поучаствовали в командных играх «Мой первый бизнес» и «Герои русских побед».

Председатель комиссии по укреплению и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Подмосковья Марина Кондратович отметила, что такой площадки для подростков на сегодняшний день нигде в России нет. Организаторы постарались сделать такую программу, чтобы детям было интересно, чтобы они получили новые практические навыки. На следующий год форум планируют сделать более масштабным.

«Наверное, будем говорить уже с Правительством Московской области, с Министерством образования региона о том, что такие форумы крайне важны, они необходимы, востребованы у подростков. И на будущий год мы проведем, возможно, восемь зональных форумов, чтобы охватить как можно больше подростков, желающих поучаствовать», — сказала Марина Кондратович.