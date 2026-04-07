Областной конкурс циркового искусства прошел в Павловском Посаде

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 4 апреля состоялся XVI областной конкурс циркового искусства «Парад алле». В нем выступили 17 любительских коллективов из 12 муниципалитетов и более 130 участников.

Жюри оценивало номера в разных жанрах циркового искусства. В его состав вошли признанные специалисты отрасли: Валентина Савина, Евгений Маликов и Марина Осинская. Они анализировали технику исполнения, артистизм и оригинальность постановок.

Участники соревновались за звания лучших в двух ключевых номинациях. В категории «Лучший творческий коллектив» первое место заняла студия цирковой гимнастики «Грация» из Дворца культуры «Химик». Вторые места присуждены студии «Синяя птица» из Коломны и коллективу «Алле» из центра «Южный». Третью позицию разделили коллективы «Белый рыжий», «Браво» из Подольска и цирк «Энергия» из Королева.

В номинации «Лучший исполнитель в жанре» победителем стала студия «Синяя птица». Вторые места получили коллектив «Юность» из Щелково и студия «Алле». В числе призеров также оказались коллектив «Браво» и цирк «Энергия».

Гран-при конкурса присужден цирковой студии «Пилигрим», которая представляет площадку Дворца культуры «Павлово-Покровский». Руководителями коллектива являются режиссер Наталия Рожковская и ассистент режиссера Алина Попова.

«Мы увидели высокий уровень подготовки и серьезный рост коллективов. Участники показали интересные решения и уверенную технику», — отметила член жюри Марина Осинская.