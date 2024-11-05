Областной конкурс танцоров и вокалистов прошел в Наро-Фоминске

Фестиваль современного искусства «Радуга талантов» завершился в центральном дворце культуры «Звезда». Гала-концерт лауреатов состоялся в День народного единства 4 ноября.

Конкурс собрал 145 творческих коллективов и исполнителей из 22 городских округов Подмосковья. За два конкурсных дня на сцене выступили более тысячи артистов различного возраста, младшим из которых исполнилось по семь лет. Участники состязались в хореографии и вокале.

Художественный руководитель конкурса Сергей Семенов в торжественной обстановке назвал имена победителей. Гран-при в номинации «хореография» завоевал ансамбль «Мастерская чудес» из Люберец. А среди вокалистов почетный трофей достался Анастасии Рогинской из Апрелевки, представлявшей театр песни «Лилиум».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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