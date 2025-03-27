Областной конкурс семейного и корпоративного творчества прошел в Жуковском

В состав творческих коллективов вошли представители разных поколений семей, преподаватели, ученики и их родители. Мероприятие провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, оно стало частью проекта «Территория культуры для детей и взрослых». Жюри оценивало выступающих по пяти номинациям и нескольким возрастным группам.

«Приятно наблюдать, когда семьи так сплочены, когда у детей и родителей, находящихся вместе на сцене и занятых одним любимым делом, так горят глаза», — отметил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Напомним, что конкурс учредили в 2013 году, его организуют один раз в два года. Мероприятие проводят для выявления и поддержки талантливых детей, а также для укрепления семейных связей.