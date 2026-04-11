Областной конкурс преподавателей музыки прошел в Мытищах

В мытищинской детской музыкальной школе 9 апреля прошел Московский областной открытый конкурс-фестиваль «Общественная филармония. Играют преподаватели». В нем приняли участие 48 исполнителей, включая ансамбли и солистов, из более чем 15 муниципалитетов Подмосковья.

Конкурс проходил в трех номинациях: «Духовые и ударные инструменты» (соло), «Ансамбли духовых и ударных инструментов» и «Смешанные ансамбли». Участники представили свободную программу из одного-двух произведений.

Городской округ Мытищи был представлен джазовым ансамблем детской музыкальной школы и солистом-саксофонистом из детской школы искусств № 4. Джазовый коллектив порадовал слушателей арией Джорджа Гершвина «Летняя пора» и композицией Нэта Эддерли «Рабочая песня», а саксофонист Антон Кузьмин исполнил колыбельную «Пушистые облака» и «Карусель».

«Основная задача нашего мероприятия — сделать более популярными занятия музыкой, особенно на духовых и ударных инструментах. В Подмосковье это редкое направление, и не везде есть полный набор таких инструментов для обучения детей. Поэтому конкурсы такого масштаба помогают привлечь внимание общественности и родителей к музыкальному образованию в этой области», — подчеркнула директор детской музыкальной школы Ирина Вайс.

По итогам конкурса джазовый ансамбль детской музыкальной школы получил диплом второй степени в номинации «Смешанные ансамбли», а саксофонист Антон Кузьмин из детской школы искусств № 4 — диплом третьей степени в номинации «Духовые и ударные инструменты (соло)». Абсолютным победителем конкурса признан ансамбль детской школы искусств имени Голубкиной из Зарайска.