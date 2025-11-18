Областной конкурс многодетных матерей прошел в Мытищах

Победительницу второго областного конкурса для многодетных матерей «Имя ее — мама» выбирали во Дворце культуры «Яуза». Мероприятие было организовано по инициативе президента благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерины Богдасаровой.

Восемь участниц из различных районов Подмосковья прибыли в Мытищи, чтобы побороться за главный приз. Представительницей Мытищ стала мама шестерых детей Валентина Хатырева.

Конкурсантки успешно прошли все отборочные этапы и продемонстрировали, что каждая из них заслуживает звания победительницы. В финале они поразили зрителей и жюри своими талантами и творческими навыками. Корона победительницы была вручена матери пятерых детей из Химок Светлане Порсковой. Жительница Мытищ Валентина Хатырева получила титул «Самая стильная мама».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая пожелала участницам стойкости и материнской силы, также подчеркнула, что они являются воплощением таланта.