Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения прошел в Мытищах

Состоялся 32-й Московский областной слет ЮИД «Безопасное колесо — 2025». Участие в соревнованиях приняли 47 команд — порядка 200 человек из разных городов Подмосковья.

Церемония награждения состоялась 29 октября в Красногорском культурно-досуговом центре «Подмосковье». Егорьевская команда получила диплом за почетное III место.

Ребята достигли такого высокого результата благодаря большому труду. Они тренировались, изучали правила дорожного движения, оттачивали навыки вождения велосипеда и слушали своих наставников.

Жюри конкурса оценивало знание Правил дорожного движения, умение оказывать первую помощь, навыки фигурного вождения велосипеда, прохождение маршрута в Автогородке и, конечно, творческие способности участников.

Помимо заслуженной награды и новых велосипедов, участие в областном слете «Безопасное колесо — 2025» подарило юным инспекторам движения бесценный опыт, новых друзей и незабываемые впечатления. Призеров конкурса поздравили в Георгиевской гимназии, пожелав им не останавливаться на достигнутом и всегда помнить и соблюдать правила дорожного движения.