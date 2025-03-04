Областной конкурс экологических проектов прошел в лицее № 34 в Мытищах

Школьники из Мытищ, Домодедова, Электростали и Пушкино приняли участие в конкурсе экологических проектов. Они представили на суд жюри работы о проблемах в сфере и способах их решения.

Работы конкурсантов оценивали преподаватели Государственного университета просвещение, в том числе кандидаты химических, педагогических и сельскохозяйственных наук.

Ребята презентовали доклады о своих авторских работах. Послушать выступления пришли педагоги образовательных учреждений. Они оценили высокий уровень подготовки и актуальность представленных работ.

Авторы лучших исследований и выступлений получили дипломы и памятные подарки. Полный список победителей есть на сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.