Областной футбольный турнир прошел в Лобне

Старт соревнованиям дала глава городского округа Лобня Анна Кротова. В состязаниях за победу поборолись шесть команд.

«Сегодня ребята приехали из разных уголков Подмосковья, команды из Лотошина, команды из Орехово-Зуева, даже москвичи приехали сегодня поиграть, поэтому мы сегодня в рамках нашего дружеского турнира будем сплачивать нашу молодежь, чтобы в активный деятельный сезон — с осени по весну уже зайти одной большой дружной командой и творить добрые дела», — сказал муниципальный депутат Алексей Кожухалов.