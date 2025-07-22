Областной футбольный турнир прошел в Лобне

«Кубок единства Подмосковья» состоялся на стадионе «Москвич» в Лобне. Участие приняли команды волонтеров из разных городов региона.
Старт соревнованиям дала глава городского округа Лобня Анна Кротова. В состязаниях за победу поборолись шесть команд.
«Сегодня ребята приехали из разных уголков Подмосковья, команды из Лотошина, команды из Орехово-Зуева, даже москвичи приехали сегодня поиграть, поэтому мы сегодня в рамках нашего дружеского турнира будем сплачивать нашу молодежь, чтобы в активный деятельный сезон — с осени по весну уже зайти одной большой дружной командой и творить добрые дела», — сказал муниципальный депутат Алексей Кожухалов.
Команда хозяев стала фаворитом турнира. Лобненские футболисты регулярно занимают призовые места в областном чемпионате, а первых успехов будущие призеры региональных турниров добиваются в родном дворе и на городских футбольных площадках.
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