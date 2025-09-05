Областной форум «Активное долголетие в Подмосковье» прошел в Дмитрове

Дмитровский округ вновь гостеприимно принял долголетов со всего региона. Областной форум «Активное долголетие в Подмосковье» объединил 250 жителей из разных муниципалитетов в возрасте от 60 лет и старше.

Перед началом официальной части собравшиеся могли присоединиться к развлекательной программе и освоить элементы русских народных танцев — хоровода, кадрили и плясовой.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской области Андрей Голубев открыл форум и поприветствовал его гостей. Он отметил, что в этом году программе «Активное долголетие» губернатора Андрея Воробьева исполняется шесть лет, а число ее участников превысило полмиллиона человек.

Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов Михаил Шувалов обратился к присутствующим с речью.

«Вы своим примером показываете нам, более молодым, как можно быть активными, изучать жизнь, делиться энергией с окружающими. Желаю вам всего доброго и неиссякаемой энергии. Озвучивайте те направления, которыми хотели бы заниматься, — мы поможем их организовать. Вы — самые лучшие! Успехов и здоровья!» — сказал он.

Представителям центров социального обслуживания, реализующим программу «Активное долголетие», а также самым активным ее участникам вручили дипломы Московской областной думы. Все желающие смогли посетить урок по рисованию на пленэре и по росписи предметов в различных техниках, пять мастер-классов по изготовлению игрушек и сувениров. Помимо этого, гости форума побывали на занятии на степ-платформе, поиграли в гольф и побывали на тренировках по скандинавской ходьбе, зумбе, йоге.

«Мы всегда рады принимать подобные форумы, ведь округу есть что показать и о чем рассказать. По программе „Активное долголетие“ в округе реализуют самую масштабную в области программу: плавание, теннис, воздухоплавание, гольф, йога, дыхательная гимнастика, масса творческих направлений, театр — более тридцати кружков, секций и объединений, в которых занимаются свыше семи с половиной тысяч пожилых жителей Дмитрова», — рассказал Михаил Шувалов.

Отметим, что организовали мероприятие администрация Дмитровского округа, Министерство социального развития Московской области и Московская областная дума. Помощь в проведении оказали активисты и волонтеры Дмитровского отделения «Молодой гвардии Единой России».