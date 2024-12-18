Областной фестиваль «Зимние рекорды» пройдет в Воскресенске 21 декабря

Спортивные и культурные развлечения к Новому году пройдут в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» в Воскресенске. Жители смогут поучаствовать в областном празднике «Зимние рекорды».

В парке усадьбы Кривякино будут работать предновогодняя ярмарка, тематическая фотозона от компании «Уралхим», бар-самовар «По-чайку!», а также выставка, посвященная достижениям советских и российских спортсменов Воскресенска.

Для жителей организуют игровую программу. А в творческой мастерской каждый желающий сможет написать письмо Деду Морозу и поучаствовать в мастер-классе по созданию елочной игрушки.

Кроме того, многократный победитель и призер легкоатлетических соревнований, тренер лыжного клуба «Уралхим Ski Factory Воскресенск» Ирина Салова проведет олимпийскую динамическую разминку. Активные жители смогут поучаствовать в соревнованиях по метлболу, заходе по скандинавской ходьбе и состязаниях на тямбарах.

Посетители парка также смогут посмотреть фильм об одном из основателей Воскресенского хоккея Николае Эпштейне и стать участниками шахматного турнира «Белая королева».