Областной фестиваль творчества для участников «Активного долголетия» прошел в Королеве

В Королеве во Дворце культуры имени Калинина прошел областной фестиваль «О’Дефиле», в котором приняли участие члены губернаторского проекта «Активное долголетие». Мероприятие приурочили ко Дню матери.

В Королев приехали более 260 пенсионеров из Мытищ, Люберец, Щелкова, Солнечногорска, Ивантеевки, Клина и других округов Подмосковья.

Фестиваль состоял из модных показов, танцевальных и вокальных выступлений. Важной частью программы стали мастер-классы. Участники изготовили аксессуары, в том числе брошь в стиле Коко Шанель и браслет «Цвет настроения».

Помимо этого, гости насладились выступлением ансамбля народной музыки «Сувенир» и посетили выставку творческих работ Натальи Бочаровой и Галины Погуляевой. В конце участникам вручили памятные статуэтки.

Отметим, проект «Активное долголетие» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.