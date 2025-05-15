Областной фестиваль современного танца пройдет в Мытищах 1 июня

III Московский областной фестиваль «Город танцует в парках» откроется 17 мая и продлится до 29 июня. 1 июня фестиваль пройдет в мытищинском «Парке Мира».

Художественным руководителем фестиваля стал заслуженный артист России и хореограф Егор Дружинин. Мероприятие откроется федеральным концертом, на котором свои номера представят команды и солисты из 21 региона страны. Открытие состоится 17 мая на сцене Центрального городского парка в Королеве.

Участники из 50 муниципальных образований Московской области с 18 мая по 29 июня будут соревноваться за звание лучшего коллектива и солиста. Отборочный этап в мытищинском «Парке Мира» начнется 1 июня в 20:00.

Оценивать выступления конкурсантов будут члены звездного жюри, в состав которого входят хореографы и танцовщики Александр Могилев, Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко и режиссер Владимир Варнава. Ведущей мероприятий станет Юлия Костюшкина.

Кроме выступлений участников, зрители смогут насладиться концертной программой с участием звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на телеканале «ТНТ». Вход на фестиваль свободный. Более подробную информацию можно найти на сайте городтанцует.рф и в танцевальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».