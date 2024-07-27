Областной фестиваль «Серебряные виртуозы» прошел в Домодедове

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

В парке «Елочки» в Домодедове прошел четвертый областной фестиваль исполнителей «Серебряные виртуозы». Пенсионеры показали мастерство на различных инструментах: от баяна и домры до электрогитары и барабанов.

Фестиваль Московской области «Серебряные виртуозы» собрал самых энергичных и талантливых пенсионеров. Они пели, танцевали, исполняли музыку и демонстрировали свое творчество на ярмарке рукоделия.

«Мы рады вас приветствовать в Домодедове. От имени главы городского округа Евгении Михайловны Хрусталевой желаем вам сегодня получить максимальное удовольствие от того, что вы здесь выступаете, и от того, что вы являетесь зрителем тех замечательных номеров, которые 12 победителей нам сегодня будут демонстрировать», — сказала заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

Самому старшему участнику фестиваля исполнилось 85 лет. Валентина Николаевна сыграла на ложках с ансамблем. Для гостей работала ярмарка «Лига мастеров». Каждый мог купить себе сувениры прикладного творчества. Помимо этого, для посетителей организовали мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах и росписи глиняной игрушки.

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