Областной фестиваль русского народного танца пройдет в Люберцах 14–15 марта

Конкурс «Карусель Московии» организуют в городском округе уже в 16-й раз. В нем примут участие более 500 артистов из разных городов России.

В первый день фестиваля в Люберецком дворце культуры участники представят на суд жюри конкурсные номера. 15 марта во Дворце спорта «Триумф» состоится гала-концерт лауреатов.

Глава Люберец Владимир Волков отметил, что праздник русского народного танца «Карусель Московии» — это значимое событие, которое привлекает талантливые коллективы со всей России. Фестиваль был включен в программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Московской области».

В этом году участники будут бороться за звания лауреата и дипломанта конкурса первой, второй и третьей степеней. Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли профессиональные балетмейстеры и заслуженные деятели искусств России

Фестиваль проводится дважды в год при поддержке министерства культуры Подмосковья, областного Музыкального общества и администрации городского округа. Организацией занимается Детская хореографическая школа на базе Люберецкого дворца культуры.