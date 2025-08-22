Областной фестиваль русских народных инструментов прошел в Воскресенске

Фестиваль-конкурс «Серебряные виртуозы» состоялся в Воскресенске. В нем приняли участие гости из разных округов Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли творческие коллективы и сольные исполнители учреждений культуры из Егорьевска, Коломны, Домодедово, Чехова, Павловского Посада, Пушкино и других муниципалитетов Московской области. В том числе участники клуба «Активное долголетие» из Воскресенска.

«Спасибо участникам за неиссякаемую энергию, потенциал, вашу любовь к искусству, за то, что вы дарите нам это наслаждение — смотреть на вас, любоваться и радоваться вашему творчеству. Дальнейших вам успехов, новых побед и идей!» — сказала первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

В этом году конкурсанты состязались в трех номинациях: «Солисты», «Дуэты, трио» и «Ансамбли». Абсолютными победителями стали Евгений Гуреев из Пушкино, дуэт «Михалычи» из Домодедова, шоу-коллектив «Пенсион-Модерн» из Красногорска.

Трио Михаила Горомова, Сергея Колыхалова и Эдуарда Сухачева из Воскресенска заняло второе место в «Дуэтах», дуэт Михаила Громова и Веры Божко завоевал третье место.

Кроме того, в номинации «Ансамбли» на втором месте оказался квартет Ивана Никифорова, Елены Черкасовой, Елены Марьясовой и Елены Палагиной из Воскресенска.