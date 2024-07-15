Областной фестиваль по сапсерфингу для пенсионеров прошел в Одинцове

Более 50 человек приняли участие в областном фестивале по сапсерфингу. Спортсменами выступили члены клуба «Активное долголетие» из разных городов Подмосковья. Мероприятие такого масштаба в Одинцовском округе прошло впервые.

Фестиваль включал в себя сплав по Москве-реке на дистанции пять километров, а еще — обучающий мастер-класс от профессионального тренера по сапсерфингу. Самой возрастной участницей

«В проекте „Активное долголетие“ Татьяна Ивановна с 2019 года. Она — человек неиссякаемой бодрости, участница самых экстремальных клубных активностей! В молодости занималась горным туризмом, прыгала с парашютом. В нашем клубе посещает занятия по катанию на коньках, ходит на лыжах, занимается скандинавской ходьбой, плавает в бассейне, окончила курс по освоению мобильной фотографии. Участие в мастер-классах по сапсерфингу принимает уже третий год», — поделилась начальник Управления социального развития Одинцовского городского округа Ирина Баженова.

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