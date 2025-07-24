Областной фестиваль по сапсерфингу для пенсионеров прошел в Одинцове

В Московской области уделяют особое внимание жителям старшего возраста — для них проводят разнообразные мероприятия, позволяющие поддерживать бодрость духа и крепкое здоровье. В Одинцове прошел областной фестиваль по сапсерфингу, организованный для участников программы «Активное долголетие».

Встреча началась с энергичной разминки и обязательного инструктажа по технике безопасности на воде. Затем участники отправились в увлекательное шестикилометровое путешествие по Москве-реке, совмещая физическую нагрузку с созерцанием живописных берегов и общением с единомышленниками.

«В соревнованиях приняли участие пенсионеры из 11 городов Подмосковья, которые собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и активный образ жизни», — рассказали в Министерстве социального развития региона.

Проект «Активное долголетие» был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Программа продолжает расширять границы возможностей для пенсионеров.

Присоединиться к акциям могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробности доступны на официальном сайте.