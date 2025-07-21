Областной фестиваль «Ночь в парке» прошел в Королеве

Площадка Центрального парка превратилась в арт-пространство, где царила атмосфера праздника и веселья. Организаторы подготовили для жителей и гостей Королева насыщенную и интересную программу.

Гости любого возраста могли поучаствовать в разнообразных активностях. В рамках фестиваля «Ночь в парке» прошли концерты, выставки картин и творческие мастер-классы. Для самых юных посетителей работал аквагрим.

Главной изюминкой праздника стал открытый кинопоказ короткометражных фильмов. Трогательные истории погрузили зрителей в мир, наполненный чувством надежды, любви и преданности.

Для жителей Королева такие летние праздники стали ежегодной доброй традицией. Любители творчества, музыки и активного отдыха смогли почувствовать себя частью большого события, насладиться природой и получить заряд бодрости на целый год вперед.