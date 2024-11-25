Областной фестиваль народного творчества прошел в Люберцах

Мероприятие под название «Лучшие. Народные. Наши» состоялось во Дворце спорта «Триумф». В нем участвовали 14 коллективов, занимающихся русским народным творчеством.

Гости фестиваля познакомились с разными гранями русской культуры — обрядовыми песнями, музыкой, танцами и народными промыслами. На конкурс приехали лучшие коллективы из Красногорска, Подольска, Лобни, Истры, Орехово-Зуева, Одинцова, Серпухова и Наро-Фоминска. Не остались в стороне и творческие ансамбли из Люберец. Участники фестиваля обладают почетными званиями народных, образцовых и заслуженных коллективов народного творчества России.

Глава муниципалитета поблагодарил артистов за сохранение и передачу ценностей русской культуры подрастающим поколениям. «Это особенно ценно сейчас, когда наша страна ведет борьбу с неофашизмом в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Владимир Волков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».