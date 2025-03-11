Областной фестиваль народного танца пройдет в Воскресенске

Конкурс «Воскресенские вензеля» проводится в городском округе уже в 16-й раз. Этого события ждали многие творческие коллективы региона.

Целью одного из самых популярных и престижных хореографических фестивалей Подмосковья является сохранение и развитие традиций народного танца. Участниками конкурса могут стать танцоры в возрасте от девяти лет, которые будут соревноваться в четырех группах.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Дистанционные просмотры состоятся 18 апреля в доме культуры «Юбилейный». Заявки и видеозаписи конкурсного выступления принимаются до 1 апреля по адресу: Воскресенск, Советская улица, дом № 8, управление культуры администрации городского округа. Телефон-факс: 8 (49-64) 42-05-95, е-mail: vos.venzelya@mail.ru.

Гала-концерт фестиваля состоится 12 июня в парке усадьбы Кривякино.