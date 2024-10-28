Областной фестиваль молодежных театров стартовал в Мытищах

Первый театральный фестиваль молодежных театров Московской области «М.О.С.ТЫ» стартовал на сцене центра «Импульс» в Мытищах. Зрители смогут увидеть спектакли пяти театральных коллективов на протяжении трех дней.

Отборочный тур прошли пять заявок из 15 поступивших на фестиваль. Театральный коллектив «Действие» («Все лучшее детям») и студии «Оскар» («Взаперти своих чувств»), «Терем» («Кошкин дом»), «Феникс» («Детство, опаленное войной»), «ОКНО» (В. Шекспир «Ты погрусти, когда умрет поэт…») будут выступать для гостей.

Участники фестиваля посоревнуются за победу в конкурсе, который пройдет в рамках фестиваля. Актеры смогут стать первыми в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление спектакля»; «Лучший спектакль».

Победителей конкурса наградят специальным призом.

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