Областной фестиваль молодежи прошел во Фрязине

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День молодежи отпраздновали во Фрязине. Для всех, кто стремится реализовать свой потенциал и ищет новые возможности для развития, в лесопарке прошел областной фестиваль «Это молодежь!».

Открыл молодежный фестиваль турнир по стритболу. На других площадках проводили танцевальный баттл, состязания на силу и ловкость, мастер-класс по изготовлению лимонада. А затем состоялся праздник красок. Участники одновременно запустили разноцветные порошковые краски в воздух.

Гости праздника отметили, что фестиваль «Это молодежь!» — самое яркое событие этого лета.

Организаторами праздника выступили администрация городского округа и Молодежный центр города Фрязино.

«Наша цель — раскрыть творческий потенциал детей через активные мероприятия и дворовый спорт. Мы очень активно этим занимаемся», — отметил директор муниципального учреждения «Молодежный центр города Фрязино» Роман Амурцев.

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