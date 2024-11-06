Областной фестиваль любительских театров прошел в Подольске

Традиционный конкурс «Театральный бум» проводится уже в третий раз. В этом году в некоторых номинациях можно было участвовать онлайн, что значительно расширило географию мероприятия.

Свои постановки представили коллективы из Москвы, Тольятти, Казани, Екатеринбурга, Подольска, Красногорска, Новой Москвы, Чехова и Ступина. Чтобы отсмотреть все работы, жюри понадобился целый месяц.

«Абсолютным откровением стал для меня спектакль по Гоголю. Когда сказали, что дети сейчас будут показывать „Мертвые души“, я искренне испугалась и подумала: все, я сейчас буду спать и храпеть вслух. Но я смотрела, не отрываясь, была поражена. Не любила я „Мертвые души“, а после этого детского представления поняла, что это гениальное произведение. Такого задора я не видела у взрослых артистов очень давно», — поделилась член жюри, актриса Ольга Сарычева.