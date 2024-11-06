Областной фестиваль любительских театров прошел в Подольске

Фото: Телеканал «360»

Традиционный конкурс «Театральный бум» проводится уже в третий раз. В этом году в некоторых номинациях можно было участвовать онлайн, что значительно расширило географию мероприятия.

Свои постановки представили коллективы из Москвы, Тольятти, Казани, Екатеринбурга, Подольска, Красногорска, Новой Москвы, Чехова и Ступина. Чтобы отсмотреть все работы, жюри понадобился целый месяц.

«Абсолютным откровением стал для меня спектакль по Гоголю. Когда сказали, что дети сейчас будут показывать „Мертвые души“, я искренне испугалась и подумала: все, я сейчас буду спать и храпеть вслух. Но я смотрела, не отрываясь, была поражена. Не любила я „Мертвые души“, а после этого детского представления поняла, что это гениальное произведение. Такого задора я не видела у взрослых артистов очень давно», — поделилась член жюри, актриса Ольга Сарычева.

Всего на фестивале было показано 38 постановок. Театральные коллективы соревновались в нескольких номинациях: художественное слово, драматический, музыкальный и кукольный спектакль, малые театральные формы, театральная сценография и живопись.

Победители получили заслуженные награды. Организаторы надеются, что в следующем году к «Театральному буму» присоединятся новые любительские коллективы.

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