Областной фестиваль любительских театров прошел в Подольске
Традиционный конкурс «Театральный бум» проводится уже в третий раз. В этом году в некоторых номинациях можно было участвовать онлайн, что значительно расширило географию мероприятия.
Свои постановки представили коллективы из Москвы, Тольятти, Казани, Екатеринбурга, Подольска, Красногорска, Новой Москвы, Чехова и Ступина. Чтобы отсмотреть все работы, жюри понадобился целый месяц.
«Абсолютным откровением стал для меня спектакль по Гоголю. Когда сказали, что дети сейчас будут показывать „Мертвые души“, я искренне испугалась и подумала: все, я сейчас буду спать и храпеть вслух. Но я смотрела, не отрываясь, была поражена. Не любила я „Мертвые души“, а после этого детского представления поняла, что это гениальное произведение. Такого задора я не видела у взрослых артистов очень давно», — поделилась член жюри, актриса Ольга Сарычева.
Всего на фестивале было показано 38 постановок. Театральные коллективы соревновались в нескольких номинациях: художественное слово, драматический, музыкальный и кукольный спектакль, малые театральные формы, театральная сценография и живопись.
Победители получили заслуженные награды. Организаторы надеются, что в следующем году к «Театральному буму» присоединятся новые любительские коллективы.
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