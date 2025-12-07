Областной фестиваль достижений для пенсионеров прошел в Мытищах

В Мытищах в молодежном центре «Импульс» прошел областной фестиваль достижений «Магия элегантного возраста». Мероприятие организовали при поддержке Министерства социального развития Московской области и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский».

В фестивале приняли участие 23 творческих коллектива из более 20 округов Московской области. На сцену вышли около 300 представителей старшего поколения. Они продемонстрировали творческие номера — от театральных выступлений и хореографии до вокальных исполнений и дефиле.

В фойе молодежного центра «Импульс» организовали мастер-классы по изготовлению закладок для книг в стиле «зентагл» под руководством Марины Магдаловой, по фактурной живописи «Снежинка» с Евгенией Бауровой и созданию украшений из сенильной проволоки с Ольгой Кудряшовой. Помимо этого, работала выставка творческих работ Ольги Робатень.

Участники фестиваля продемонстрировали таланты и пообщались между собой. Организаторы поблагодарили всех за активную жизненную позицию и позитивный настрой.