Областной фестиваль будущих мам прошел в Дедовске

В Подмосковье состоялся уникальный фестиваль для будущих родителей, где самым неожиданным интерактивом стало участие пап в симуляции родовых схваток. С помощью специальной аппаратуры мужчины смогли на собственном опыте почувствовать, что испытывают женщины во время родов.

Будущим мамам на фестивале представили информацию о предложениях местных роддомов и перинатальных центров региона, что помогло им более осознанно подойти к выбору места для родов. В событии приняли участие более 200 человек.

«Фестиваль — единственное подобное мероприятие в Подмосковье, и приятно, что число его участников растет», — отметила заведующая женской консультацией «Истринской клинической больницы» Айшат Вагабова.

Для мам были организованы лекции и мастер-классы, на которых они могли узнать больше о беременности и родах, а также задать интересующие вопросы специалистам. Для детей была предусмотрена игровая зона, где малыши могли весело провести время, пока родители участвовали в мероприятиях.

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