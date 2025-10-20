Областной чемпионат по шахматной композиции прошел в Балашихе

В Дворце культуры Балашиха прошли первенство и чемпионат по шахматной композиции, собравшие свыше 70 участников из различных городов Московской области. Соревнования стали значимым событием для любителей и профессионалов необычного, но увлекательного направления в шахматах.

Участникам предстояло решить шесть задач разного уровня сложности: от классических мата в два хода до сложных этюдов и кооперативных матов. Турнир был разделен на два тура, каждый из которых длился по 90 минут, что позволило участникам проявить свои интеллектуальные способности и выдержку.

«Шахматная композиция — это довольно интересное творческое направление, которое в первую очередь у ребенка развивает эрудицию и нестандартное мышление. Оно отличается от шахмат, которые учат концентрации и внимательности. В композиции, наоборот, нужно создавать управляемый хаос», — отметил заслуженный мастер спорта по шахматам и трехкратный чемпион мира по решению шахматных композиций Данила Павлов.

Судейство на турнире возглавил главный судья Виктор Соломатин, а в состав судейской коллегии вошли мастера спорта и опытные арбитры. Победители и призеры были отмечены памятными кубками, медалями и грамотами, предоставленными Федерацией шахмат Московской области.

Организатором мероприятия выступила Федерация шахмат Московской области при поддержке администрации городского округа Балашиха. Турнир не только подчеркнул высокий уровень шахматной композиции в регионе, но и стал отличной площадкой для обмена опытом и вдохновения молодых талантов.