Областное мероприятие «Спорт для всех» пройдет в парках Одинцовского округа

Большой зимний праздник проведут в парках «Раздолье» и «Захарово». Два дня, 8 и 9 февраля, будут наполнены активными соревнованиями и увлекательными играми.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут захватывающие спортивные эстафеты для детей и взрослых. Здесь участники смогут проверить свою скорость, ловкость и командный дух. Также специалисты парка подготовили увлекательную игру с разными локациями, заданиями и испытаниями.

В парке «Раздолье» день начнется с мастер-класса по фигурному катанию. Опытные инструкторы помогут новичкам освоить азы этого изящного вида спорта. После мастер-класса всех гостей праздника ждет красочная анимационная программа «В здоровом теле, здоровый дух», а для любителей проверить свою меткость подготовлен турнир в пневматическом тире.

Гостей парка «Захарово» ждет семейная зарядка «Вдох глубокий, руки шире!», где можно не только размяться и получить заряд бодрости, но и насладиться прекрасной атмосферой парка. Также здесь подготовили спортивные эстафеты «Чемпионы». Для тех, кто предпочитает испытания на точность и меткость, пройдут соревнования по дартсу «Меткий стрелок».