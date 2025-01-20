Областное мероприятие «Ледяное искусство» прошло в парках Воскресенска

Для гостей подготовили интересную и насыщенную программу на двух локациях. Общеобластное мероприятие организовали в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Посетители парка «Москворецкий» познакомились с тонкостями зимних видов спорта. Для них организовали мастер-класс «Чемпион». Все желающие смогли изготовить из фетра брелоки, которые украсят связку ключей и будут напоминать о прекрасно проведенном дне.

В парке усадьбы Кривякино провели программу «Ледяной драйв». Взрослые и дети с удовольствием включились в разнообразные игры. Профессиональные фигуристы из спортивного комплекса «Химик» и тренер Светлана Кошелева провели на главной сцене парка увлекательную и энергичную зарядку, подарив участникам мероприятия особый заряд бодрости и прекрасного настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.