Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Воскресенске

Площадкой тематической программы в Воскресенске стал парк усадьбы Кривякино. Для жителей и гостей городского округа подготовили разнообразные активности.
Участники мероприятия побывали в литературной гостиной и посмотрели модный показ. Для них провели «Имидж-сессию» и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению кулонов и браслетов и декорированию цветным песком. Завершением праздника стала концертная программа «Звук родной земли».
Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья и Московской областной дирекции по развитию парков.
Событие «Культурный код Подмосковья» прошло в выходные в 85 парках Московской области. Для гостей провели тематические фотовыставки и концертные программы, экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», квесты и поэтические чтения.
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