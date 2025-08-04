Областное мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в Воскресенске

Площадкой тематической программы в Воскресенске стал парк усадьбы Кривякино. Для жителей и гостей городского округа подготовили разнообразные активности.

Участники мероприятия побывали в литературной гостиной и посмотрели модный показ. Для них провели «Имидж-сессию» и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению кулонов и браслетов и декорированию цветным песком. Завершением праздника стала концертная программа «Звук родной земли».

Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья и Московской областной дирекции по развитию парков.

Событие «Культурный код Подмосковья» прошло в выходные в 85 парках Московской области. Для гостей провели тематические фотовыставки и концертные программы, экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», квесты и поэтические чтения.