Областное мероприятие к 130-летию Сергея Есенина прошло в Серпухове

В Серпухове в Принарском и парке имени Олега Степанова прошло областное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченное к 130-летию поэта Сергея Есенина. Посетители прогулялись по аллеям и поучаствовали в активностях.

Организаторы подготовили выставку фотографий «Осенние мотивы», мастер-классы по пейзажной фотографии и изготовлению поделок из природных материалов. Также работала площадка «Читаем Сергея Есенина в парке».

Мероприятие подарило жителям Серпухова положительные эмоции. Городские парки — это не просто место отдыха, но и центр культуры, где каждый может найти занятие по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.