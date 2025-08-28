Областная конференция педагогов прошла в Мытищах

Преподаватели школ обсудили систему образования в Подмосковье. Участие в конференции приняли представители из разных городов региона.

Провели региональную конференцию педагогов в гимназии имени Евгения Максимовича Примакова. Помимо учителей, на встречу приехали руководители образовательных учреждений и муниципальные координаторы Всероссийской олимпиады школьников. Были среди участников и представители городского округа Мытищи.

Повестка конференции содержала несколько важных пунктов, таких как актуальные вопросы современного образования и подведение итогов сезона олимпиад за этот и прошлый год.

После обсуждения провели церемонию награждения. Наталья Белова, учитель русского языка и литературы мытищинской школы № 19, получила благодарность от Министерства образования Московской области.

Также нескольким педагогам из Мытищ вручили памятные таблички за лучшие площадки для Всероссийской олимпиады школьников 2024 и 2025 года. Среди них Лариса Ляпина — директор школы № 6, Виктория Степанова — заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 16 и Надежда Васина — заместитель директора по учебно-методической работе гимназии № 1 городского округа Мытищи.