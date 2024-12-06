Областная больница в Солнечногорске отметила 145-летие
Торжественное мероприятие, посвященное 145-летию медучреждения, состоялось в Солнечногорского областной больнице. Сотрудников здравоохранения поздравил глава муниципалитета Константин Михальков.
На сегодняшний день штат больницы насчитывает 1500 специалистов. На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко. С момента своего основания в 1879 году больница прошла путь от небольшой лечебницы до современного многофункционального медицинского учреждения, которое ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч пациентов.
«Сегодня мы чествовали ветеранов медицинской службы — людей, которые написали историю Солнечногорского здравоохранения. Они служат примером для молодых специалистов, приходящих в эту профессию. Я хочу выразить благодарность каждому сотруднику за преданность делу и заботу о жителях! Пусть наша больница продолжает расти и развиваться», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Областная больница работает по 27 направлениям. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева врачам предоставляются дополнительные выплаты, льготы на приобретение жилья и субсидии на целевое обучение.
«У нас работают замечательные квалифицированные врачи. Они не только отличные специалисты, но и отзывчивые люди, готовые развиваться и поддерживать любые инициативы. Они не боятся трудностей и ежедневно помогают нашим жителям в лечении», — отметила главный врач Солнечногорской больницы, депутат Совета депутатов Лариса Борисова.
В настоящее время в больнице идет ремонт рентген-кабинета, его обновление также планируется в Менделеево и Андреевке. В этом году завершился капитальный ремонт поликлиники, а в начале следующего года для жителей вновь откроется кабинет магнитно-резонансной томографии с новым аппаратом.
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