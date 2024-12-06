Областная больница в Солнечногорске отметила 145-летие

На сегодняшний день штат больницы насчитывает 1500 специалистов. На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева и председатель Совета депутатов Марина Веремеенко. С момента своего основания в 1879 году больница прошла путь от небольшой лечебницы до современного многофункционального медицинского учреждения, которое ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч пациентов.

«Сегодня мы чествовали ветеранов медицинской службы — людей, которые написали историю Солнечногорского здравоохранения. Они служат примером для молодых специалистов, приходящих в эту профессию. Я хочу выразить благодарность каждому сотруднику за преданность делу и заботу о жителях! Пусть наша больница продолжает расти и развиваться», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Областная больница работает по 27 направлениям. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева врачам предоставляются дополнительные выплаты, льготы на приобретение жилья и субсидии на целевое обучение.