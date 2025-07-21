Областная акция «Ночь в парке» прошла в Воскресенске

Развлекательную программу провели в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске. Ее организовали в рамках общеобластного события.

Гости парка могли принять участие в мастер-классе по созданию магнитов на холстах. Работала площадка с аквагримом и плетением афрокосичек.

Товары ручной работы представили местные мастера на ярмарке. На сцене выступили артисты ВИА «Дескансо», а также коллектива «Пламя востока» школы танцев Vesta.

В рамках «Ночи в парке» провели фестиваль саморазвития «Путь к себе». Жители могли поучаствовать в тематических практиках, тренингах и играх. Они затрагивали сферы энергетики и здоровья, а также психологии, Таро и астрологии, игропрактики, ароматерапии и ораторского мастерства.

В финале акции прошел показ фильма «Агата и сыск. Выгодный риск». Его провели под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк».