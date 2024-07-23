Областная акция «Ночь в парке» прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Солнечногорск присоединился к акции «Ночь в парке». Для гостей городского парка подготовили фотозоны, выставку современных художников, ярмарку мастеров и концертную программу.

Развлекательную программу открыла солистка Элена Век и танцевальная студия «Арт бласт». Местные творческие коллективы исполнили вокальные и хореографические номера. Ярким украшением вечера стал DJ-сет со световыми эффектами. Завершилась «Ночь в парке» кинопоказом под открытым небом спортивной драмы «В погоне за ветром».

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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«Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Оно было организовано по всей Московской области и прошло более чем в 80 парках. Его посетили свыше 45 тысяч человек», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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