Областная акция «Ночь в парке» прошла в Солнечногорске

Солнечногорск присоединился к акции «Ночь в парке». Для гостей городского парка подготовили фотозоны, выставку современных художников, ярмарку мастеров и концертную программу.
Развлекательную программу открыла солистка Элена Век и танцевальная студия «Арт бласт». Местные творческие коллективы исполнили вокальные и хореографические номера. Ярким украшением вечера стал DJ-сет со световыми эффектами. Завершилась «Ночь в парке» кинопоказом под открытым небом спортивной драмы «В погоне за ветром».
«Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“. Оно было организовано по всей Московской области и прошло более чем в 80 парках. Его посетили свыше 45 тысяч человек», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.