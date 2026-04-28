Пенсионеров Подмосковья пригласили на конкурс по компьютерной грамотности

Фото: Компьютер в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина после капремонта в Ногинске Богородского округа / Медиасток.рф

Начался прием заявок на двенадцатый Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету — 2026», посвященный личным достижениям пенсионеров в изучении компьютерной грамотности. Информация об этом появилась в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

К участию приглашаются пенсионеры и граждане старше 50 лет, а также пенсионеры-инвалиды, которые научились пользоваться компьютером и интернетом самостоятельно или на курсах.

В этом году будут представлены следующие номинации: «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Я волонтер!» и специальная номинация для преподавателей «Авторские методики преподавания».

Заявки на конкурс принимаются с 28 апреля по 27 октября 2026 года. Подведение итогов запланировано на декабрь 2026 года.

Для участия необходимо подать заявку на сайте в разделе «Конкурс» и загрузить свою работу в соответствии с выбранной номинацией, а также две личные фотографии.

По данным Мингосуправления, в 2025 году в конкурсе приняли участие 5 675 человек из 79 регионов России. Из Московской области было подано 988 работ. В номинации «Мои интернет-достижения» победила жительница Подмосковья Людмила Михайловна Навойчик.