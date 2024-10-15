Тендер для ремонта детского сада на улице Ленина объявили во Фрязине

Конкурс на капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 2 объявили в городском округе Фрязино. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о конкурсе. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и выполнить капитальный ремонт детского сада по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А.

Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

Отремонтировать здание нужно в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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