Тендер на ремонт автодороги объявили в Подольске

Электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“» объявили в городском округе Подольск. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на выполнение капитального ремонта дороги. Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.
В 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Дубровицы — б/о „Мечта“» протяженностью свыше пяти километров.