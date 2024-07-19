Тендер на ремонт автодороги объявили в Подольске

Фото: Медиаархив Московской области

Электронный конкурс на капитальный ремонт дороги «Дубровицы — б/о „Мечта“» объявили в городском округе Подольск. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о конкурсе на выполнение капитального ремонта дороги. Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

В 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Дубровицы — б/о „Мечта“» протяженностью свыше пяти километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

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