Андрей Воробьев рассказал о кадровых переменах в правительстве Подмосковья

«Инна Федотова долгое время успешно работала в сфере жилищной политики. Сейчас она будет продолжать свою деятельность с акцентом на нюансы комплексного развития территорий в ранге советника губернатора, в ранге министра», — обозначил Андрей Воробьев.

Ранее Федотова возглавляла Минжилполитики Подмосковья — теперь эту должность займет Елена Волкова.

«Очень надеюсь, что уже в новом качестве вы также сможете выстроить процессы, которые будут позволять нам видеть и экономическую целесообразность, и ход работ, и защиту граждан, которые приобретают жилье. Сейчас непростые времена, поэтому активная коммуникация с застройщиками также необходима», — отметил глава региона.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья, которым ранее руководила Елена Волкова, возглавит Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.

«Уверен, все, что связано с высоким рейтингом проведения торгов, также будет совершенствоваться. Торгуем мы в год на 400 миллиардов рублей, поэтому очень важно, чтобы все было успешно», — добавил губернатор.

В прошлый раз заметные кадровые перестановки в правительстве Подмосковья произошли в мае. Тогда Сергей Двойных возглавил министерство сельского хозяйства и продовольствия, а курировать это ведомство стал Вячеслав Духин.

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